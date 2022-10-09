Futbolcu Casillas ve Puyol eşcinsel olduklarını açıkladı

Dünyaca ünlü eski kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan gay olduğunu itiraf etti. Iker Casillas'ın paylaşımına eski savunma oyuncusu Carles Puyol'dan yanıt geldi. İşte detaylar…

Dünyaca ünlü futbolcular Ilker Casillas ve Carles Puyol, yaptıkları karşılıklı paylaşımlarla eşcinsel olduklarını açıkladılar.

İlk olarak Real Madrid'in eski kalecesi Iker Casillas itiraf paylaşımında bulundu. Eski kaleci, paylaşımında “Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim” yazdı. Iker Casillas'ın paylaşımına Barcelona'nın eski savunma oyuncusu Carles Puyol'dan yanıt geldi.

Carles Puyol, Iker Casillas'ın paylaşımının altına “Artık hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker” yazdı.

Real Madrid takipten çıkarmış

Iker Casillas'ın sapkın açıklamasından sonra, Real Madrid, Casillas'ı Instagram'da takibinden çıkarmış.

“Tüm takipçilerimden özür dilerim”

Iker Casillas paylaşımı yaptıktan yaklaşık bir saat sonra Tweet'ini sildi. Efsane isim daha sonra yaptığı paylaşımda “Hesabım Hack'lendi. Tüm takipçilerimden özür dilerim. Ve elbette, LGBT topluluğundan daha fazla özür dilerim” ifadelerini kullandı. .