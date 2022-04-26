FT: “Londra nasıl kirli para için güvenli limanlar haline geldi?”

İngiliz Financial Times gazetesinin iddiasına göre, dünyadaki kirli para aklamanın başkenti haline gelen Londra'da finans ve ekonomi piyasalarında 'kara para aklama' kokusu yayılıyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan İngiltere'de her yıl kara para aklamanın değeri 23 milyar sterlin ile 57 milyar sterlin arasında değişiyor.

Mart ayında yayınlanan habere göre, kara para aklamayla mücadelede uzmanlaşmış uluslararası kurum ve kuruluşların da bulunduğu Londra'da gerçekleşen kara para aklama operasyonlarına göz yumulduğu iddiası da var.

İngiltere'nin başkentinde ekonomik alanda başlayan bu “dönüşüm”, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın finansal hizmetler sektörünü serbestleştirmeye karar verdiği dönemde yayılmaya başladı ve ardından birbirini izleyen İngiliz hükümetleri döneminde de devam etti.

Financial Times, İngiliz bankalarının ve hukuk firmalarının "kara para aklama" sürecine dahil olduğunu ortaya çıkaran uzun bir soruşturma yayınladı ve Londra'nın onlarca yıldır Rus zenginlerin parası gibi dünyanın her yerinden yolsuzluk ve suçlular için bir kuluçka merkezi haline geldiğini yazdı.

Gazete, İngiltere'deki 31 hukuk firmasının, 86 bankanın ve 177 eğitim kurumunun dünyanın dört bir yanından kirli parayı kabul ettiğini veya eve gönderilmesine müsaade ettiğini bildirdi. Borsanın da birçok Rus şirketinin parasını kabulünü memnuniyetle karşıladığını de belirtti.

Araştırmada, Londra Belediye Başkanı'nın, Londra'yı Rus parasının merkezi yapmak istendiğini söylemesinden bu yana İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamalarını hatırlattı ve Virgin Adaları ile Kanal Adaları gibi Birleşik Krallığın elindeki adaların kirli para ve paravan şirketleri için bir cennet olduğuna da yer verildi.

Haberde İngiltere'nin başkenti Londra'ya para transfer etme yöntemlerine ilişkin bilgiler de yer aldı. Fonların "örneğin Letonya'daki bir banka hesabından veya Cayman Adası'ndaki bir hesaptan İngiltere'deki bir paravan şirkete emlakçılar yardımıyla varlık, mülk ve gayrimenkul satın almak amaçlı transfer edildiğini ve ardından diğer paravan şirketlere aktarıldığına yer verildi. Habere göre, bu işlemleri gerçekleştirek için şirketlerin sicilinin gerçek sahipleri ve lehtarları bilgilendirmesi gerekiyor, ancak bundan kaçınmak da bu işlemleri yapanlar için kolay. Bu işlemler ticari kaynakların tanımladığı gibi, fonlar bir dizi karmaşık finansal işlem içinde hareket ettirilmesi ile gözetimden uzak şekilde yapılıyor.

Londra, açık bir küresel merkez olmasına rağmen pratik ve net kuralların olmamasına ek olarak doğrulama ve denetleme yeteneğinin olmamasına nedeniyle "Para Londra'ya bir kez girdiğinde, onu temizmiş gibi elden çıkarmak da mümküm" diye ekledi.

Araştırma dosyasına göre, İngiltere'de 6 milyar 700 milyon Pound değerindeki mülkün şüpheli servetlerle satın alındığını ve 1 milyar 500 milyon Pound değerinde mülkün de Kremlin'deki üst düzey kişiler tarafından satın alındığını ortaya çıkarıldı. Ayrıca İngiltere'deki 830 milyon Pound değerindeki mülkün de paravan şirketler aracılığıyla Rus şahıslarına satıldığı bilgisi de haberde yer aldı.

İşçi Partili Milletvekili Margaret Hodge, "Endişe verici olan, hükümetin bu konuda kapsamlı istişarelerde bulunması ve kelimenin tam anlamıyla yıllardır raflarda bekleyen bir yasa tasarısının olmasına rağmen kanuni birçok boşluluğun bulunması. Bazılarını kapattık ve başaramadık. İçinde ulaşamadığımız birçok nokta var" dyen Hodge şöyle devam ettii "Hükümetin kirli para konusunda harekete geçmemesinin Ukrayna'daki durumun trajediye dönüşmesinden sonra olmasından rahatrıslık duyuyorum"

Gazete, "Kensington Kirliliğe Karşı Para" girişiminin kurucu ortağı "Joe Powell"dan alıntı yaparak, bakanların Birleşik Krallık'ta depolanan yasadışı servete karşı şimdi harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı. .