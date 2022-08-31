Frontex: Yunanistan daha fazla izlenmeli

AB'nin sınır güvenliğinden sorumlu kurumu Frontex, sığınmacıların yasa dışı bir şekilde sınır dışı edildiği iddialarından sonra Yunanistan'ın daha fazla izlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nda temel haklar görevlisi olan Jonas Grimheden, sığınmacıların yasa dışı bir şekilde Yunanistan'dan sınır dışı edildiğine dair çok sayıda iddianın ardından Guardian'a verdiği demeçte, "Yunanistan'ın gelişmiş izlemeye ihtiyaç duyan ülkelerden biri olduğu benim için açıktı. Şu anda benim açımdan eksik olanın baskıyı arttırmak, ihlalleri önlemek için yapılması gerektiğini düşündüğüm şeylerin somutluğunu arttırmak olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Grimheden, Frontex'in Yunanistan'ın dış sınırında “daha ​​fazla yerde bulunabileceğini, daha fazla faaliyet göstermesini” önerdi.

Uzun süredir göçmenlerin Yunan makamları tarafından geri itildiği iddialarını bildiren insan hakları grupları, AB'nin güneydoğu sınırına artan ilgiyi memnuniyetle karşılarken, Frontex'in kendisi insan hakları ihlallerinde suç ortaklığı yapmakla suçlandı.

Eski bir insan hakları öğretim görevlisi olan Grimheden, Haziran 2021'de AB sınır yönetiminin uluslararası hukuka ve AB temel haklar tüzüğüne uygun olmasını sağlamakla görevli Frontex'e katıldı.

Kaynak: The Guardian, TRTHaber