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Fransız Yargıtay'ından Fransız şirketi Lafarge hakkında terör suçlaması

Fransız Lafarge’a 'DEAŞ’ı finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önü açıldı

2 Saat Önce
2021-09-07 16:06:00
Fransız Yargıtay'ından Fransız şirketi Lafarge hakkında terör suçlaması

Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'a "DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin" önünü açtı.

Fransa Yargıtayı ayrıca Lafarge'a yöneltilen "terörü finanse ettiği suçlamasını" teyit etti.

Bugün, Lafarge'ın, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiği ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği belgelerle ortaya konulmuştu.

Fransız istihbaratı, Lafarge'ın DEAŞ'a çimento sağladığını biliyordu

Lafarge Güvenlik Müdürü Veillard ile Fransız İçişleri Bakanlığı istihbaratı arasındaki e-posta trafiğinde 1 Eylül 2014'te yapılan yazışmalarda DEAŞ'a çimento gönderilmesi işinin ayrıntıları ele alındı.

Fransız istihbaratının kullandığı, “DEAŞ'a giden çimentoyla ilgili daha fazla detay verebilir misiniz?” şeklindeki ifadesinden, Lafarge'ın söz konusu dönemde terör örgütüyle ilişkisinden Fransız devletinin haberdar olduğu açık şekilde görülüyor.

AA'nın ulaştığı belgelerde, Lafarge ile Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servisleri arasında yalnızca 2013 ve 2014 yılları arasında yapılan görüşmelerin 30'dan fazla olduğu dikkati çekiyor.

DEAŞ'ın, temin ettiği çimentolarla ABD öncülüğündeki Koalisyon güçlerine karşı güçlü sığınaklar ve tüneller inşa ettiği biliniyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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