Fransız vekilden hükümete tepki: İsrail’in şiddetini kınayacak kelime bulamıyor

Fransız milletvekili Clementine Autain, Fransa'nın, İsrail'in Filistin halkına yönelik şiddetini kınayacak kelime bulamadığını belirtti.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden (LFI) milletvekili Autain, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle dün 9'u çocuk olmak üzere 24 Filistinlinin hayatını kaybettiğini anımsattı. Autain, "İsrail, uluslararası hukuku her gün biraz daha fazla çiğniyor." ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının, Gazze Şeridi'nden roket atılmasını kınandığını hatırlatan Autain, Filistinlilere yönelik saldırıdan ise sadece endişe duyulduğunu aktardı. Autain, "(Fransa) İsrail'in hakimiyetini ve 'apartheid' sistemini pekiştirmeyi hedefleyen aşırı sağcı hükümetin emrinde olan ordunun (Filistin) halkına yönelik şiddetini kınayacak kelime bulamıyor." diye konuştu.

Fransa'nın adalet ve hukuk tarafında yer almadığını ifade eden Autain, İsrail ve Filistinlilerin barışa erişebilmesi için adalet ve hukukun olması gerektiğini söyledi. Autain, Fransa'nın tavrını değiştirmesi ve Filistin devletini tanıması gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne ise barışın sağlanması için tarafların provokasyondan kaçınması gerektiğini kaydetti. Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin iyi bir şey olmadığını kaydeden Lemoyne, barışı tesis etmek için elinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı. İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında ise 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.