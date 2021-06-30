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Fransız vekil Chapelier: 'Ülkede sadece başörtülü kadınlar hedef alınıyor'

Fransız milletvekili Chapelier, Ulusal Mecliste 'ayrılıkçı' olarak bilinen yasa tasarısı görüşmelerinde, yasaya eklenmesi teklif edilen “sandık görevlilerinin dini sembol takmasının yasaklanması' maddesine tepki gösterdi.

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Google News - Timeturk
30.06.2021 15:58:30
Fransız vekil Chapelier: 'Ülkede sadece başörtülü kadınlar hedef alınıyor'

İktidar ortağı MoDem, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önce "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" olarak duyurulan, tepkiler üzerine adı "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirilen yasa tasarısına, "sandık görevlilerinin dini sembol takmasının yasaklanması" maddesinin eklenmesini teklif etti.

Madde Mecliste tartışmalara neden oldu.

Teklife dair tartışmalarda söz alan Birlikte Hareket (Agir Ensemble) grubu üyesi milletvekili Annie Chapelier, seçmenlerin sadece yüzde 25'inin sandığa gittiğini ve bazı oy merkezlerinin çaresizce sandık görevlisi aradığını hatırlattı.

Chapelier, hükümetin, vatandaşlık görevini yapan kişilerin sandık görevlisi olmasını yasaklamak üzerine teoriler geliştirildiğini belirterek, "Gerçekten anlamıyorum, (Fransa'da) niye başörtülü kadınları hedef alıyoruz da başka şeyleri almıyoruz. Sandıklarda başörtülü kadınlara müdahale edilmeden önce kippa giyen erkeklere bir şey denmiyordu. şeklinde konuştu.

Sandık görevlisi olmanın, vatandaşlık gibi herkese eşit derecede açık olması gerektiğini kaydeden Chapelier, “Kabul etmek istemediğiniz başörtülü kadınları hedef almak ve itham etmek için yalandan bahaneler bulmayın." dedi.

Teklif reddedildi

Mecliste süren iki saatlik tartışmanın ardından teklif reddedildi.

Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Fransa'da, Senatoda, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin, 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmasını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini ve resmi spor müsabakalarında başörtüsü kullanılmasını yasaklama gibi maddeler eklenerek 13 Şubat'ta kabul edilen yasa tasarısı, 28 Haziran'da Ulusal Meclis'te ikinci kez görüşülmeye başlanmıştı.

Tasarı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Yasa tasarısı açıklandığından bu yana, ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar artış gösterdi. Bazı camiler kundaklanırken, bazılarının duvarlarına İslamofobik yazılar yazıldı.

Sandık başkanı başörtüsünden dolayı görevinden alındı

Fransa'da 20 Haziran'da yapılan bölge ve vilayetler seçiminin ilk turunda, bazı seçim görevlilerinin başörtülü olması tartışmalara yol açmış, Ile-de-France bölgesindeki Vitry-sur-Seine kentinde Avrupa Ekolojisi-Yeşiller (EELV) Partisinin Müslüman meclis üyesi Rachida Kabbouri, başörtüsü nedeniyle "sandık başkanı" görevinden alınarak "sandık görevlisi" yapılmıştı.

Kabbouri, Fransız basınına yaptığı açıklamada, ağlayacak kadar adaletsizlik ve dışlanmış hissettiğini ifade etmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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