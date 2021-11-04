Fransız ve İngiliz bakanların görüşmesinde balıkçılık krizine ilişkin çözüm bulunamadı

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ve İngiltere Brexit Bakanı David Frost arasında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan görüşmede devam eden balıkçılık krizine ilişkin bir sonuca varılamadı.

Beaune, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada İngiltere ile bu konuda "hala önemli anlaşmazlıkların" bulunduğunu belirtti.

İngiliz hükümetinden bir sözcü de yaptığı açıklamada, balıkçılık krizine ilişkin çözüm bulmak için görüşmelerin gelecek haftanın başında devam edeceğini kaydetti.

Her iki tarafın görüşmede pozisyonlarını ve endişelerini dile getirdiğini ifade eden sözcü, Frost'un yarın Brüksel'de AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız balıkçılarının İngiliz kara sularında avlanması için lisans vermeyen İngiltere'ye yönelik uygulamayı planladığı misilleme önlemlerinin askıya alındığını açıklamıştı.

Paris yönetimi, İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünleri gümrükte sistematik olarak kontrol etmek, deniz ürünlerinin ithalini yasaklamak ve İngiliz gemilerinin birkaçı dışında, ülkedeki tüm limanlara erişimini engellemekle tehdit etmişti.

Buna karşılık İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım Bakanı George Eustice, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz, (Fransız yetkililer) bu önlemleri (İngiltere'ye karşı misilleme) en erken salı gününe kadar getirmeyeceklerini söyledi ne yapacaklarını göreceğiz. Fakat bu önlemleri alırlarsa biz de aynı oyunu oynarız ve orantılı şekilde yanıt verme kabiliyetimizi açıkça saklı tutarız." açıklamasında bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.