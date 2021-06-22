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Fransız siyasetçi Rousseau: Fransa'da tesettür mayosundan bahsedilmeden Müslüman kadın konuşulmuyor

Fransa'da muhalefetteki Avrupa Ekolojisi-Yeşiller (EELV) Partisinin 2022'deki seçimde cumhurbaşkanı aday adayı Sandrine Rousseau, ülkede dini aidiyetleri ve giyim kuşamları haricinde neredeyse Müslümanlardan bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi.

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22.06.2021 23:57:52
Fransız siyasetçi Rousseau: Fransa'da tesettür mayosundan bahsedilmeden Müslüman kadın konuşulmuyor

Mediapart'a ait "A L'air Libre" televizyon programına konuk olan Sandrine Rousseau, Fransa'da tesettür mayosu gündeme gelmeden Müslümanlar ve Müslüman kadınlardan bahsetmenin mümkün olmadığını ifade etti.

 

"Müslümanların da bu toplumda bir yeri olduğunu söyleyebilir miyiz? Başörtülü bir kadınla, arkasından üç gün 'Bak, cumhurbaşkanı adayı Rousseau başörtülü bir kadınla!' diye konuşulmadan fotoğraf çektirebilir miyim?" diye konuşan Rousseau, başka bir yöne çekilmeden başörtülü biriyle fotoğraf çektirmenin imkansız olduğuna dikkati çekti.

 

Rousseau, Fransa'da ırkçılık olduğunu, "başkaları"nın reddedildiği değerlendirmesinde bulundu.

 

Sandrine Rousseau, "Ben, alana gittiğimde bu insanlarla kampanya yürüteceğim çünkü (onlar) vatandaşlar." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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