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Fransız siyasetçi cumhurbaşkanı olabilmek için Türkiye’yi hedef aldı!

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak olan Valerie Pecresse, Türkiye'yi hedef alırken Yunanistan’a sahip çıktı.

4 Dakika Önce
2022-01-17 07:15:20
Fransız siyasetçi cumhurbaşkanı olabilmek için Türkiye’yi hedef aldı!

Fransa'da nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'un en yakın rakibi görülen merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı Valerie Pecresse, Yunanistan'ı ziyaret etti.

Yunan Ta Nea gazetesine demeç veren Pecresse, Türkiye'yi kastederek, “Atina, uluslararası hukuku çiğneyen ve bölgesel ihtiraslarını tatmin etmek için Avrupa'yı rehin almaktan çekinmeyen bir ülkenin tahriklerine karşı desteklenmelidir. Fransa her zaman Yunanistan'ın yanında yer alacak” dedi.

AB ÜYELİĞİNE KARŞIYIM

“Türk hükümetinin verdiği gözdağı beni etkilemiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı çıkacağım. Türkiye'ye aday ülke olarak yapılan yardım da yeniden incelenmeli” diyen Pecresse, “Türkiye, bölgede çok önemli bir ülke. Eğer değer verdiğimiz yasa ve ilkelere saygı gösterirse, partnerimiz olmalıdır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı seçilirse de Fransa'nın İslamcılığa karşı ve kadın haklarının korunmasında ön saflarda yer alacağını belirtti.

YUNANİSTAN'I ÖRNEK ALMALIYIZ

Verdiği demeçte Yunanistan'ın tarihini ve Başbakan Kiriakos Miçatokis'i öven Pecresse, sığınmacılar konusunda ise “Yunanistan bu konuda Fransa'da ilham almamız gereken cesur bir politika izliyor. Özellikle, Sisam, İstanköy ve Leros adalarındaki kamplar, hem insanca bir yaşam ortamı sunuyor hem de sığınmacıları denetim altında tutuyor. Fransa, Yunanistan'ı takip etmeli” dedi. Dün Sisam adasındaki mülteci kampını da ziyaret eden Pecresse, Avrupa'nın güçlü sınırlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bölgenin mülteci sakinleri ise “Göz altılara son verin, mültecilere özgürlük” yazılı dövizlerle kamptaki koşulları protesto etti.

Kaynak: Haber Global

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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