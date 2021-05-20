Fransız polisler de Macron'a karşı ayaklandı

Fransa’da sular durulmuyor. Bildirici askerlerden sonra polisler de Macron hükümetinin uygulamalarını protesto etmek için Başkent Paris’te meydanlara indi. Polislerin Meclis binası önündeki protestosunda İçişleri Bakanı yuhlandı.

Fransa'da sular durulmuyor. Bildirici askerlerden sonra polisler de Macron hükümetinin uygulamalarını protesto etmek için Başkent Paris'te meydanlara indi. Polislerin Meclis binası önündeki protestosunda İçişleri Bakanı yuhlandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce polis, son günlerde meslektaşlarına yönelik fiziksel saldırılar karşısında yargının daha sert kararlar vermesini talep etmek ve bu konuda Macron hükümetinin politikalarını protesto etmek için Meclis binasının önünde gösteri düzenledi.

Yaklaşık 35 bin polisin katıldığı gösteride İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti protestocuların hedefi oldu. Polise destek için gösterinin açılışına katılan İçişleri Bakanı Darmanin ise protestocuların yuhalamaları ve ıslıklarıyla karşılaştı.

Polis sendikaları ise yaptıkları açıklamalarda, hükümetin güvenlik güçlerini yeteri kadar korumadığı gerekçesiyle, polis memurlarının görevlerini rahat bir şekilde yapamadığı şikayetinde bulunuyor.

Sendikalar, polise fiziksel saldırılarda bulunanların serbest bırakılmayıp, mutlaka asgari hapis cezası verilmesini, polis öldürenlerin ise en az 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasının garanti altına alınmasını talep ediyor.

Son bir ay içinde uyuşturucu operasyonunda bir polis memurunun hayatını kaybetmesi ve karakoldaki bir kadın polisin bıçaklanarak öldürülmesi üzerine güvenlik güçlerinin, “ihmal edildikleri” gerekçesiyle iktidara yönelik tepkileri artmıştı.

Fransız polislerin oyu aşırı sağ partiye gidiyor

Ülkedeki sivil toplum örgütleri ise polise, özellikle gösterilerde orantısız güç kullandığı ve keyfi kimlik aramaları yaptığı için sert eleştirilerde bulunuyor.

Ipsos anket şirketinin düzenlediği bir anket, gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde polislerin yarısından fazlasının aşırı sağcı aday Marine Le Pen'e oy vereceğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.