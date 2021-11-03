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Fransız Le Figaro’dan Türk SİHA’larına övgü

Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin 10 yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldiğini yazdı.

1 Saat Önce
2021-11-03 16:56:38
Fransız Le Figaro’dan Türk SİHA’larına övgü

Le Figaro gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "etki alanını genişletmek" için Libya'da ve Karabağ'da başarı gösteren SİHA'ların satış sözleşmelerini artırdığı belirtildi.

Azerbaycan, Ukrayna, Polonya ve Fas'tan sonra Kırgızistan'ın SİHA'larla ilgilendiği ifade edilen haberde, "Türkiye, 10 yıl içinde ABD, İsrail ve Çin ile birlikte dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldi." değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Türk SİHA'ların etkili ve savaş uçaklarından 20 kat ucuz olduğu vurgulandı.

Bu SİHA'ların ilk dönemde terör örgütü PKK'ya karşı ve sınırların güvenliği için kullanıldığı ifade edilen haberde, Türk SİHA'larının 2016'da Suriye'de kullanılmasının sonucu sahadaki durumun değiştiği kaydedildi.

Haberde, SİHA'ların ayrıca son 2 yılda Libya'da ve yakın zamanda Karabağ'da dengeleri değiştirdiği vurgulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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