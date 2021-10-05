Fransız Katolik Kilisesi’nde 'pedofili' skandalı

Fransız Katolik Kilisesi soruşturmasında 1950-2020 yılları arasında 216.000 pedofili vakası tespit edildi.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre; Fransız Katolik Kilisesi soruşturmasında 1950-2020 yılları arasında 216 bin pedofili vakası tespit edildi.

Katolik Kilisesi'nin Fransa için kurdurduğu bağımsız komisyonun başkanı Jean-Marc Sauve, 2.5 yıllık soruşturma sonucunda hazırladıkları rapora göre, 1950'den beri yaklaşık 216 bin çocuğun Katolik din adamlarının cinsel tacizine uğradığını açıkladı.

Raporun sunumunu yapan Sauve, Katolik hiyerarşisinin en tepesindekilerin çocuklara cinsel taciz konusunda sistemik ihmal ve sessizlik içinde olduğunu ve sorunun hala devam ettiğini belirtti.

Bağımsız komisyonun raporunda,'Sessizlik peçesi' cinsel istismarla suçlanan Fransız Katolik din adamlarını koruyor" denildi.

Komisyon başkanı, “Bunun çok ciddi sonuçları var. Cinsel istismara uğrayan kadın ve erkeklerin yaklaşık yüzde 60'ı duygusal veya cinsel yaşamlarında büyük sorunlarla karşılaşıyor” dedi.

Fransız savcı, cezai takibat başlatmanın hala mümkün olduğu 22 şiddet vakasının kanıtının ellerinde bulunduğunu, bu suçlara karışan rahiplerin hala hayatta olduğunu açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.