Fransız gençlerine göre laiklik tehlikede

Fransa'da gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklaması genç nüfusun yüzde 60'ından fazlasının laikliğin tehlikede olduğunu düşündüğünü işaret etti.

Fransa'da 2020 yılında başı kesilerek öldürülen tarih öğretmeni Samuel Paty'nin ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklaması genç nüfusun yüzde 60'ından fazlasının laikliğin tehlikede olduğunu düşündüğünü işaret etti.

Fransız nüfusunun 18-30 yaş arası gençlerini temsilen bin 14 kişinin katıldığı ankete göre gençlerin yüzde 63'ü Fransa'da laikliğin tehlikede olduğunu düşünüyor.

Sağcı Marianne dergisinin 2020'de yaptırdığı ankette ise bu oran yüzde 70'te bulunuyordu.

Kota yöntemi ile gerçekleştirilen anket katılımcılarının yüzde 57'si, ayrıca laikliğin savunulmasının Müslümanları karalamak isteyen gazeteciler ve siyasi kişilikler tarafından bir araç olarak kullanıldığı kanısında. Bu oran geçen sene de aynı seviyedeydi.

Laikliğin tanımında bölünme

Ankette "Laikliği nasıl tanımlarsınız?" sorusu ise gençlerde tam bir fikir ayrılığının yaşandığını gözler önüne seriyor.

Yüzde 27'lik bir kesim laikliği dinlerin eşit olması olarak görürken, yüzde 24, laikliğin vicdan özgürlüğünü sağladığı kanısında. Gençlerin yüzde 23'ü ise din ile devleti birbirinden ayıran bir kavram olarak tanımlıyor laikliği.

Gençlerin yüzde 62'si öğretmenlerin öğrencilerine ifade özgürlüğünü göstermek için dinleri karikatürize eden veya "alay eden" çizimleri göstermelerini haklı buluyor.

Ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 58) Ekim 2020'de öldürülen tarih öğretmeni Paty'nin ifade özgürlüğü adına Hz. Muhammed'in karikatürlerini göstermekte haklı olduğuna inanıyor. Yüzde 22'lik kısım ise gereksiz bir provokasyon oluşturduğu için haksız olduğunu düşünüyor.

Samuel Paty cinayeti konusunda da gençlerin yüzde 85'i olayın kendilerini "şoke" ettiğini, yüzde 78'si kendilerinde "kızgınlık" hissi doğurduğunu belirtirken neredeyse yüzde 20'si (yüzde 19) duruma "kayıtsız" kaldıklarını ifade etti.

Dörtte üçünden fazla bir kesim de (yüzde 77) öğretmeni Ekim 2020'de öldüren kişiyi tamamen kınarken, yüzde 5'i kınamadığını söylüyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 16 Ekim 2020'de bir tarih öğretmeni, sınıfta Hz Muhammed'in karikatürlerini göstererek ders işlemesinin ardından cinayete kurban gitmişti. Saldırganın 18 yaşında Rusya doğumlu Çeçen bir mülteci olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.