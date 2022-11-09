Fransız gazeteden tepki çeken karikatür! Katarlı futbolculara 'terörist' benzetmesi

Fransa'da yayım yapan bir gazetede Katar milli futbol takımına ait futbolcuların 'terörist' olarak tasvir edilmesi tepkilere neden oldu.

Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına günler kala Le Canard Enchaine adlı gazetede tepki çeken bir karikatür yayımlandı. Gazetenin ekim sayısındaki karikatürde, "Katar" formaları giyen futbolcular, ellerinde silah, roketatar ve pala taşıyarak futbol oynadıkları resmedildi. Karikatürize edilenlerden biri patlayıcı bağlı kemer takarken, beşinin mavi cübbe ve ikisinin siyah gömlek giydiği, kar maskesi taktığı anlaşılıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'na 20 Kasım-18 Aralık tarihleri ​​arasında ev sahipliği yapacak Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ve Orta Doğu ülkesi olacak. .