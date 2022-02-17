Fransız cumhurbaşkanı adayından 'Öcalan' paylaşımı

Fransa Cumhurbaşkanı adayı Melenchon, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a ilişkin yaptığı paylaşımında “Öcalan 23 yıldır Türkiye'de tutuklu. Neredeyse Mandela kadar. Bu adil değil. Barış için Öcalan'ı serbest bırakmak gerekir” ifadelerini kullandı.

“Boyun Eğmeyen Fransa” (LFİ) lideri ve Fransa Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik bir mesaj paylaştı.

LFİ lideri Melenchon dün paylaştığı mesajında "Barış için Öcalan'ı serbest bırakmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündemde yer tutan Melenchon, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahî devlet başkanı Nelson Mandela'nın cezaevindeki tutukluluğuna atıfta bulundu.

Jean-Luc Melenchon, hadsiz paylaşımında"Öcalan 23 yıldır Türkiye'de tutuklu. Neredeyse Mandela kadar. Bu adil değil. Barış için Öcalan'ı serbest bırakmak gerekir" sözlerine yer verdi.

LFİ lideri Melenchon, Fransa'da Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak.

Melenchon, ayrılıkçı yasayı kaldıracağını belirtmişti

Öte yandan, Melenchon, geçtiğimiz günlerde France 2'de katıldığı "Elysee 2022" programında gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve ülkedeki Müslümanlara destek veren açıklamalarda bulunmuştu.

Melenchon, "Ayrılıkçı yasası" olarak bilinen tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasının, parlamentoda tartışmaya açılmasından bu yana ülkede Müslümanlara yönelik yaralayıcı ifadeler kullanıldığına dikkati çekerek "Bugün diğer zamanlardan daha kötü olan şey, Müslümanlara yönelik sürekli damgalama ve aşağılama. Bu, kabul edilemez" diye konuşmuştu.

Melenchon, cumhurbaşkanı seçilirse ülkedeki özgürlükleri kısıtladığı için ayrılıkçı yasanın yürürlükten kaldırılması için çalışacağını söylemişti.

Melenchon ve siyasi hayatı

Fransız siyasetçi Jean-Luc Mélenchon, Fas'ın Tanca kentinde 1951'de dünyaya geldi.

Fas ile özel bir bağı olduğunu söyleyen ve Troçkizm yanlısı olan Melenchon, Besonçon Üniversitesi'nden 1972'de felsefe eğitimi aldı.

Ardından profesör ve gazeteci olarak çalıştı. 1976'da Sosyalist Parti'ye üye oldu. Eski Başbakan Lionel Jospin hükümetinde kısa bir dönem eğitim bakanı olarak görev yaptı.

2008'de “Sol Cephe“yi kurana kadar Essonne Senatörlüğünü yaptı.

2009'dan bu yana Avrupa Birliği milletvekili olan Sol Parti veteranlarından Mélenchon Avrupa Birliği karşıtı fikirleriyle biliniyor.

Ancak Mélenchon amacının “AB'yi yıkmak değil kurtarmak olduğunu, bunun için de kendisinin son şans olduğunu” savunuyor.

Şubat 2016'da temeli internet platformları üzerinde atılan “La France Insoumise” (Boyun eğmeyen Fransa Hareketi) hareketini kurdu.

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