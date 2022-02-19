Fransız ‘çekiç gücü’ Mali'den kovuldu

Afrika’nın bağımsızlığında bir dönüm noktası yaşanıyor. Fransa'nın Afrika’daki son dayanağı Barkan Gücü’nün Mali’den çekilmesi 17 Şubat’ta resmileşti. Macron kararı açıklarken Mali Devrimi’nin Fransa’yı çaresiz bıraktığına işaret etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 Şubat'ta Elysse Sarayı'nda yaptığı açıklamada Fransa'nın Mali'de konuşlanan Barkan Gücü'nü resmen geri çektiğini duyurdu. ABD'nin Irak işgalinde kullandığı Çekiç Güç'e benzetilen birliğin çekilmesi iki bin 400 Fransız askerini ve çeşitli Avrupa ülkelerinden 600 askeri kapsıyor. Macron, çekilmenin dört ile altı ay arasında tamamlanmasının planlandığını duyurdu. Fransız lider ayrıca askerlerinin “Nijer'de ya da [Sahel] bölgesine yayılarak bu yardımı isteyen diğer ülkelerde” konuşlandırılması için çalıştıklarını söyledi.

SERVAL'DEN BARKAN'A 9 YILLIK DÖNEM KAPANDI

Mali'ye ilk Fransız birlikleri 2013 yılının Ocak ayında François Hollande'nin cumhurbaşkanı olduğu dönemde “Serval Operasyonu” adı altında gönderilmişti. Temmuz 2014'te ise terörle mücadele kisvesi altında “çölde hilal şeklinde kum tepeciği” anlamına gelen Barkan Operasyonu'nu başlattılar. Dokuz yılı dolduran Fransız askeri varlığı, terörist unsurların etkinliğini azaltmak şöyle dursun daha da arttırdı ve birçok darbeye zemin hazırladı.

FRANSA'YI ÇIKARAN MALİ DEVRİMİ OLDU

Macron, basın toplantısında Mali'de Fransa'nın nüfuzu altındaki yönetimi devirerek iktidara gelen güçlere işaret ederek “Stratejilerini ve gizli amaçlarını paylaşmadığımız fiili otoritelerin yanında askeri olarak varlığımızı sürdüremeyiz.” ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Mali Büyükelçisi geçen ayın başında sınır dışı edilmiş ve Mali halkı başkent Bamako'da hükümete destek gösterileri düzenlemişti. Mali Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Souleymane Dembele, kararın ardından yapılan açıklamada Fransa'nın başarısız olduğunu belirterek “Dışarıdan askeri müdahale çözüm değil. [Barkan Operasyonu sırasında] terör Mali'nin tamamına yayıldı.” dedi.

EMPERYALİSTLERİ KOVANLARDAN TÜRKİYE'YLE İŞBİRLİĞİ MESAJI

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Anadolu Ajansı Fransızca servisine verdiği kapsamlı röportajda “Yıllardır ilk kez devletimizin başında halkımızın onur ve egemenliğini yeniden tesis etmekten başka amacı olmayan vatanseverler var.” demiş ve Fransa'nın yeni kurulan bağımsızlıkçı hükümete karşı “siyasi, ekonomik ve diplomatik terörizm” uyguladığını söylemişti. Başbakan Maiga ayrıca “Hükümetimiz, Türkiye ile kurulan bu ilişkilere özellikle güvenlik dahil, her alanda yeni ve güçlü bir ivme kazandırmak istiyor. Türk halkına Mali halkının Türkiye'nin elini sıkı tuttuğunu söyleyin.” ifadelerini kullanmıştı.

BATI BASINI: UTANÇ VERİCİ BAŞARISIZLIK

The Guardian gazetesi, Macron'a rağmen “çekilmenin amiral gemisi niteliğindeki denizaşırı misyon için aşağılayıcı bir son olarak yorumlanacağını” kaydetti.

Fransız Le Monde gazetesi ise çekilmeyi “Coşku dalgası içinde başlayan silahlı müdahalenin dokuz yıl sonra Mali ve Fransa arasındaki bir krizle sona eren utanç verici bir sonu” olarak yansıttı. Fransa'da son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalarak Macron'a karşı yarışan Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen ise Mali'den çekilme kararını “aşağılanma ve başarısızlık” olarak değerlendirdi.

Kaynak: Aydınlık .