Fransız basını Kazakistan'daki zamanlamaya dikkat çekti: 'Olaylar Türkiye ile yakınlaştığı dönemde yaşandı'

Kazakistan'da yaşanan olayların zamanlamasına dikkat çeken Le Monde haberinde Kazakistan'ın Türkiye'den İHA satın aldığını ve Türk Devletleri Teşkilatı'nı geliştirme çabalarına işaret etti.

Kazakistan'da yaşanan olaylar dünya gündemindeki yerini koruyor. Akaryakıt zammına karşı protestolar ülke geneline yayılırken, Kazakistan'da yaşanan olaylarla ilgili Fransız basınından ilginç yorum geldi.

"KAZAKİSTAN İHA SATIN ALDI"

Fransız Le Monde gazetesi, Kazakistan'daki olaylarla ilgili zamanlamaya dikkat çekerek olayların Kazakistan'ının Türkiye ile ilerleme kaydettiği bir dönemde yaşandığının altını çizdi.

İki ülke arasındaki stratejik yakınlaşmanın olduğuna değinen Le Monde, "Kazakistan, 2021'de bir NATO ülkesi olan Türkiye'den insansız hava araçları ve silah satın aldı." İfadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DİLSEL VE KÜLTÜREL YAKINLIĞA SAHİP"

Haberde Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı OET geliştirme gayesinde olduğunu Orta Asya ve Kafkaslar'da 5 ülkenin yeniden bir araya getirildiğine vurgu yapılarak şunlar aktarıldı: "Bu ülkeler, Türkiye ile büyük bir dilsel ve kültürel yakınlığa sahip ve nüfuslarının büyük çoğunluğu İslam dinini benimsiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Mart 2021'de OET Zirvesi'ndeki konuşmasında, 'Hedefimiz, Türk dünyasını 21'inci yüzyılın en önemli ekonomik, kültürel ve insani bölgelerinden biri yapmak' dedi."

"TÜRKİYE KİLİT ÜLKE"

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, Kazak siyaset bilimci Dossym Satpaiev'in, "Türkiye, 2020'de Dağlık Karabağ çatışmasında kilit bir oyuncu olduğunu gösterdi ve OET üyelerinin gözünde güçlü argümanları var. Artık her şey iki unsur etrafında dönüyor: ekonomi ve güvenlik." şeklindeki görüşleri paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.