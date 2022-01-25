Fransız Başbakan ve 3 bakan hakkında binlerce suç duyurusu

Fransa'da Başbakan Castex, Sağlık Bakanı Veran, Eğitim Bakanı Blanquer ve Ulaşımdan Sorumlu Devlet Bakanı Djebbari hakkında Kovid-19 salgını sürecini kötü yönettiği gerekçesiyle yapılan 19 bin 685 suç duyurusuna takipsizlik karar verildi.