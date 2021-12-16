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TIMETURK / DÜNYA / Fransız AFP'den Türkiye ile ilgili skandal harita

Fransız AFP'den Türkiye ile ilgili skandal harita

Fransa merkezli AFP haber ajansı, Türk SİHA'larından bahsedilen bir haberde yayınladığı haritayla büyük bir skandala imza attı. Haritada İstanbul'un bir bölümü ile Trakya'nın olmadığı görüldü.

2 Saat Önce
2021-12-16 08:49:08
Fransız AFP'den Türkiye ile ilgili skandal harita

Paris merkezli AFP haber ajansı, dünya genelinde Türkiye'nin SİHA'larına olan ilgiyi gündeme getirdi.

Kazakistan'dan Angola'ya, Polonya'dan Fas'a kadar birçok ülkenin SİHA'ları kullandığı, satın aldığı veya bunlara ilgi gösterdiği belirtildi.

FRANSIZ AJANSIN TEPKİ ÇEKEN TÜRKİYE HARİTASI

SİHA'lara ilişkin söz konusu ülkelere bir harita üzerinde yer verilirken, skandal ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

AVRUPA YAKASI İLE TRAKYA BÖLGESİNİ ÇIKARDILAR

"Türk SİHA'larına talep" başlıklı haritada, "İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya bölgesi, Türkiye'ye ait değilmiş gibi" gösterildi.

Harita üzerinden yapılmaya çalışılan algı operayonu, yoğun tepkilere neden oldu.

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Kaynak: star.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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