Fransız AFP'den Türkiye ile ilgili skandal harita

Fransa merkezli AFP haber ajansı, Türk SİHA'larından bahsedilen bir haberde yayınladığı haritayla büyük bir skandala imza attı. Haritada İstanbul'un bir bölümü ile Trakya'nın olmadığı görüldü.