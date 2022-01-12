Fransa'yı karıştıran gizemli telefon

Fransız politika yorumcusu Nicolas Prisette'den yeni çektiği belgeselde açıkladığı olay, ülkede büyük yankı uyandırdı. Prisette, kimliği belirsiz bir kişinin Cumhurbaşkanı Macron'un karısı Brigitte'yi arayıp 'Biliyorum kocan şuan erkek sevgilisinin yanındadır' dediğini iddia etti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emannuel Macron'un karısı Brigitte'ye açıldığı öne sürülen telefon, ortalığı karıştırdı.

Fransız politika yorumcusu Nicolas Prisette, yeni çektiği belgeselde Macron'un eşine açılan bir telefondan bahsetti.

Prisette, bu telefonda Brigitte'ye, "Biliyorum, kocan şuan erkek sevgilisinin yanındadır" denildiğini aktardı.

Olayın ardından konuşan Macron'a yakın senatör François Patriat, "Brigitte'ye gelen telefon sonrası yıkıldım. Bu haberden sonra ne yapacağımı bilemedim ancak ama ben Macron'la birlikte yürümeye devam edeceğim" dedi.

Macron'un eşi hakkında geçtiğimiz aylarda ortaya atılan iddialar da geniş yankı uyandırmıştı. Buna göre Macron'un eşi Brigittte'nin erkek olarak dünyaya geldiği ve daha sonra ameliyatla kadın olduğu öne sürülmüştü. Bu iddiaları yalanlayan Brigitte ise mahkemeye başvurmuştu.

Kaynak: sondakika.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.