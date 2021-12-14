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Fransa, Versay Sarayı'nın bir bölümü BAE'ye satıyor!
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Fransa, Versay Sarayı'nın bir bölümü BAE'ye satıyor!

Fransa'da bulunan ve resmi kabul törenlerinin de gerçekleştirildiği Versay Sarayı'nın bir kısmı BAE'ye satılıyor.

13 Dakika Önce
2021-12-14 11:52:35
Fransa, Versay Sarayı'nın bir bölümü BAE'ye satıyor!

Fransa en önemli yapılarından olan Récollets Kışlasını Birleşik Arap Emirlikleri'ne satmaya hazırlanıyor. Tarihi Versay Sarayı'nın bir parçası olan kışla, sarayın hemen yanında bulunuyor. Günümüzde Fransa ordusuna ait yapının, satılarak otel projesine dönüştürülmesi için BAE ile görüşmeler yapılıyor. Versay Belediye Başkanlığı yetkilileri ile Dubai'ye giden bir heyetin, otel projesi ile BAE'li yetkililere tanıtım yaptığı belirtildi.

İDDİA DOĞRULANDI

Günümüzde Savunma Bakanlığı'na ait olan kışla atıl vaziyette dururken, kışlanın lüks bir otele dönüştürülmesi için BAE ile yatırım projeleri görüşülüyor. Fransız basını tarafından atılan iddia Fransa yatırım birimleri tarafından da doğrulandı.

50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Yaklaşık 5 bin metrekare büyüklüğündeki binanın 50 milyon dolarlık bir bedel ile yatırıma açılması beklenirken, otelin belli bir konspet ile binicilik meraklılarına kapılarını açması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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