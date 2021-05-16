Fransa ve İngiltere’den İsrail karşıtı gösteriye müdahale

Fransa'nın başkenti Paris'te ve İngiltere’nin başkenti Londra’da İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları karşısında Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti.

Fransa ve İngiliz hükümetinin Filistin halkı üzerinde terör estiren, masum halkı katleden işgal devleti İsrail'den yana destek tavırları sürüyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te ve İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları karşısında Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti.

Paris'te Barbes Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci, Bastille Meydanı'na doğru yürüdü. Filistin lehine İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.

Güzergah üzerinde bulunan binalarda oturanlar da balkonlarından Filistin bayraklarıyla gösteriye destek verdi.

Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, protestoculardan eyleme son vermelerini istedi. Çok sayıda göstericiye para cezası kesen polis, eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Öte yandan Paris Emniyet Müdürlüğü, gösteriye izin verilmediğini belirterek, güzergah üzerindeki iş yerlerinin kapalı kalmasını istedi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkede düzenlenen gösterilere 22 bin kişinin katıldığını, 44'ü Paris'te olmak üzere 51 kişinin gözaltına alındığı ve bir jandarmanın yaralandığını belirtti.

Lyon, Marsilya, Montpellier, Marsilya, Nantes, Rennes, Strazburg, Lille, Metz ve Saint-Etienne kentlerinde de İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için eylem yapıldı.

Polis, Grenoble kentinde de Filistin'e destek gösterisinin düzenlenmesini yasakladı.

Eylemcilerden tepki

Paris'teki eyleme katılan ve soy ismini vermek istemeyen eylemciler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılara ve Fransız hükümetine tepki gösterdi.

Ghada, "Bugün buraya geldim çünkü Filistin mücadelesi Arapların mücadelesidir. Ben Iraklıyım. Keşke insanlar 2003'te benim için de (böyle bir gösteriye) gelmiş olsaydı ama gelmediler." ifadesini kullandı.

Fransız hükümetinin İslamofobik olduğunu ve Araplardan nefret ettiğini ifade eden Ghada, "Fransa'da sadece (seçilmiş) belli şeylere özgürlük var. Bu da sadece beyaz olanları kapsıyor ama Arapları kapsamıyor. Fransa'da tamamen bir özgürlük bulunmuyor. Bundan nefret ediyorum." diye konuştu.

Houcem de Paris'teki gösterinin yasaklanmasına tepki göstererek, ülkede İsrail lobisinin baskısı olduğunu dile getirdi.

Bu arada Barış İçin Yahudi Birliğinin (UJFP) sosyal medya hesabından Paris'te Filistin'e destek gösterisine ilişkin yapılan açıklamada, "(İçişleri Bakanı Gerald) Darmanin'a kafa tuttuk. Paris'in sokakları adalet ve özgürlüğü için mücadele eden Filistin halkının yanındaydı." ifadesi kullanıldı.

Daha önce de yasaklanmıştı

Paris'te 12 Nisan'da Filistin'e destek için yapılmak istenen eylem de yasaklanmıştı. Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular kısa süre gösteri yapmış, sonrasında polis göstericileri dağıtmıştı.

Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) Başkanı Heilbronn, gösteri sonrası Dışişleri Bakanlığına gitmiş, buradan çıkışta polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Londra'daki İsrail karşıtı gösteriye polis müdahale etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı yapılan protesto gösterisine de polis müdahalede bulundu.

On binlerce protestocu, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Hyde Park'ta toplanarak İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

"Terörist İsrail" ve "Etnik temizliğe son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Saldırıların durdurulmasını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, İngiliz hükümetinden de İsrail'e verdiği desteği kesmesini istedi.

Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da taşındığı gösteride, eylemciler akşam saatlerinde elçilik önündeki barikatları aşmaya çalıştı.

Bunun üzerine göstericilere müdahalede bulunan polis, cop kullanarak eylemcileri uzaklaştırdı.

Göstericiler ise polise taş ve sopalar attı. Yaklaşık bir saat süren müdahalede en az 5 kişi gözaltına alındı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybederken, 1100 kişi de yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.