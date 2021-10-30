Fransa ve Almanya'nın Bayraktar TB2 rahatsızlığına Zelenskiy'den yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin Bayraktar TB2'yi Donbass'ta ilk kez kullanmasının ateşkesi ihlal etmediğini belirtti.

Ukrayna'da Bayraktar yapımı SİHA'ları kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vurması Rusya dışında Almanya ve Fransa'yı da rahatsız etti.

Almanya ve Fransa, Ukrayna'da ağır silahların kullanılmaya başlandığını, bunun da ateşkesle birlikte iyileşmekte olan ortama zarar verebileceğini söyledi.

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanlığı, Donbass'ta tüm tarafların İHA kullandığını ancak Minsk Anlaşmalarına göre bölgede İHA kullanabilecek tek gücün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olduğunu kaydetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Odessa'da gazetecilerle yaptığı görüşmede Bayraktar TB2'nin Donbass'ta kullanılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Bayraktar TB2 SİHA'nın Donbass'ta kullanılmasının bir saldırı anlamına gelmediğini düşmanın eylemlerine bir cevap olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Ateşkes anlaşması kapsamında hareket ediyoruz. Ukrayna bu formatta faaliyet göstermeye devam edecek. Ukrayna'daki İHA'lar sadece koruma amaçlı. Ukrayna ordusu topraklarını savunmanın gerekli olduğunu hissettiğinde bunu yapar" dedi.

Kaynak: Star

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.