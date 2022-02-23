Fransa: Ukrayna'ya askeri müdahale yapmayacağız

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, ülkesinin Ukrayna'ya askeri olarak müdahale etmeyeceğini söyledi.

Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararıyla uluslararası hukuku ve imzaladığı Minsk anlaşmalarını çiğnediğini ifade eden Attal, Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğine yönelik saldırıyı kınadıklarını dile getirdi.

Attal, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik açıkladığı yaptırımların "çok güçlü" olduğunu kaydetti.

Bu ülkenin eylemlerine göre başka yaptırım kararlarının alınabileceğine işaret eden Attal, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri olarak müdahale etmeyeceğini belirtti.

“Ukrayna'da işgalin temelleri atıldı”

Attal, Rusya'nın kararıyla Ukrayna'da "işgalin temellerini" attığını, bu nedenle ABD Başkanı Joe Biden ile Putin arasında yapılması planlanan zirvenin iptal edildiğini dile getirdi.

Gabriel Attal, Ukrayna-Rusya krizi nedeniyle doğal gaz fiyatlarındaki olası artışlara karşı önlem aldıklarına dikkati çekti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova yönetiminin Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararına karşılık bunu destekleyen Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 20 Şubat gecesi Biden ve Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinde bir zirve düzenlenmesini önermiş, iki lider de bunu kabul etmişti. AA .