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Fransa, Türkiye'yi yeniden kırmızı listeye aldı

Fransa, Covid-19 seyahat kısıtlamaları doğrultusunda yaptığı son güncellemede Türkiye'yi yeniden turuncu listeden kırmızı listeye ekledi.

24 Dakika Önce
2021-08-27 09:50:54
Fransa, Türkiye'yi yeniden kırmızı listeye aldı

Fransa, Covid-19 seyahat kısıtlamaları doğrultusunda yaptığı son güncellemede Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı listeye ekledi.

Euronews'in haberine göre; Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonunun dolaşım alanlarını belirleyen 26 Ağustos 2021 tarihli kararname ile; Fransa ve Türkiye arasındaki seyahatlerde, Türkiye 28 Ağustos saat 23:59'dan itibaren turuncu bölgeden yeniden kırmızı bölgeye geçiyor" denildi.

"Covid-19 salgınının oldukça aktif bir şekilde sirkülasyonu ve bazı varyantlarının yayılması sebebiyle, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 23.59'dan itibaren Türkiye'den Fransa'ya seyahatlerde tedbirler artırılacaktır" denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

 "Bu tarihten itibaren, Türkiye yeniden kırmızı bölge olarak sınıflandırılan ülkeler arasında yer alacaktır. Bu sınıflandırmadan kaynaklanan yeni tedbirlerden, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar ile aşılanmış kişiler muaftır. Ancak, direkt uçuşla veya üçüncü bir ülkede 14 günden daha kısa bir süre geçirdikten sonra transit olarak Fransa'ya gitmek isteyen ve Fransa topraklarına girme hakkı bulunan aşılanmamış kişiler, mücbir bir sebep sunmak durumundadırlar."
 
Büyükelçiliğin resmi sayfasından yapılan açıklamanın devamında, şöyle denildi:

"Bu kişiler uçağa binmeden önce havayolu şirketine ve sınır kontrol yetkililerine, 48 saatten daha kısa bir süre önce yapılmış negatif sonuçlu bir PCR testi veya antijen testi ibraz etmek durumundadırlar (12 yaşından küçük çocuklar bu yükümlülükten muaftır).

Fransa'ya vardıktan sonra antijen testi yaptırmak durumundadırlar. Fransa'ya vardıklarında, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere, valilik kararnamesi ile ilan edilecek 10 günlük bir karantinaya tabi olacaklar. Söz konusu tedbire riayet edilip edilmediği emniyet ve jandarma görevlileri tarafından kontrol edilecektir. İhlali, en az 1000 euro para cezası ile sonuçlanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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