Fransa, Türk SİHA’lara özendi

Türkiye'nin SİHA devrimi tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Dahil olduğu her çatışmada savaşın seyrini değiştiren Türkiye yapımı SİHA'lara özenen Fransa'da, Türkiye'nin örnek gösterildiği bir rapor açıklandı.

Türkiye'nin ileri teknoloji Bayraktar öncülüğünde yaptığı SİHA devrimi tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Dahil olduğu her çatışmada savaşın seyrini değiştiren Türkiye yapımı SİHA'lara özenen Fransa'da, Türkiye'nin örnek gösterildiği bir rapor açıklandı. Türkiye örneğini veren Senato Savunma Komitesi, İHA filosunun genişletilmesini istedi.

Fransa Senatosu'nun hazırladığı bir raporda, ülke topraklarında ve savaş alanlarında artan tehdit karşısında Fransa'nın güvenliği için askeri insansız hava araçları filosunu genişletmesi ve drone savar kapasitesini güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Senato Savunma Komitesi'nin sunduğu, "İHA Savaşına Hazırlanmak" başlıklı raporda, "2019'dan bu yana Fransa'nın bu alanda ilerleme kaydettiği, silahlı kuvvetlerinin de 2025 yılına kadar binlerce askeri İHA'ya sahip olması" beklendiği belirtiliyor.

2020'de Afrika'da Sahel-Sahra şeridindeki saldırıların yüzde 58'i, 2019'un sonundan beri bölgede konumlandırılmış olan silahlı İHA'lar Reaper tarafından gerçekleştirildi. 2028'den itibaren Reaper'ın yerini almayı hedefleyen Eurodrone programı Alman, İspanyol ve İtalyan ortaklarla müzakereler sonunda devreye girmesi bekleniyor.

Öte yandan raporda, Fransa'nın küçük temas İHA'ların alımını hızlandırdığı, 2019'dan bu yana 210 Drop nanodronun ve 67 NX 70 mikrodronun teslim edildiği ve 2025'e kadar Parrot'tan 150 Anafi mikrodronun sayısının 900'e çıkacağı belirtildi.

Türkiye, İsrail ve Çin örnekleri

Raporu kaleme alan savunma uzmanlarına göre Fransa'nın, İsrail, Çin ve Türkiye gibi, "ucuz" insansız hava araçlarının büyük ölçekli üretimine ve ihracatına başlaması gerekiyor. Raporda, "harcanabilir drone kapasitesi elde etmeyi düşünmek gerekiyor" ifadesi yer alıyor. Bunlar tuzak olarak kullanılması düşünülen veya doyurucu saldırılar gerçekleştirmesi amaçlanan basit mikro dronelar ve silahlı mikro dronelar.

Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de

yoğun bir şekilde İHA'lar kullanıldı

Raporda savaş alanlarında İHA'ların artan önemi hakkında şu ifadeler dikkat çekti:

"2020'de Dağlık Karabağ'daki savaş, aynı zamanda Eylül 2019'da Libya'daki çatışmalar ve Mart 2020'de kuzey Suriye'deki Türk harekatı da dahil olmak üzere son zamanlardaki birçok çatışma, insansız hava araçlarının ve küçük insansız hava araçlarının yoğun kullanımına sahne oldu. Bu da gelecek çatışmalarda İHA'ların daha yoğun bir şekilde kullanılacağını gösteriyor."

'Fransa'nın, İHA'lara karşı korunma

kapasitesini artırması gerekiyor'

Artan İHA kullanımına karşı Fransa'nın drone savar kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini ifade eden Fransız senatörler, "Askeri kullanım için, Cilas şirketinden Helma-P gibi lazerlerin, droneları etkisiz hale getirmek için "tamamen uygun ve tatmin edici bir çözüm olmasa da, umut verici bir çözüm" oluşturabileceğini söyledi.

Savunma Bakanlığı, askeri alanlarda IHA'lara karşı koruma geliştirmek için Parade adlı bir program başlattı. Program 11 yılda 350 milyon euro ayırmayı planlıyor, ancak 2025 yılına kadar yalnızca 70 milyon euroluk bütçe ayırılması Senatörleri endişelendiriyor.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.