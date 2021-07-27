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Fransa: Tunus'ta hukukun egemenliğine saygı duyulmalı
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Fransa: Tunus'ta hukukun egemenliğine saygı duyulmalı

Fransa, Tunus'taki gelişmeleri büyük dikkatle izlediğini belirterek, hukukun egemenliğine saygı duyulması çağrısında bulundu.

9 Dakika Önce
2021-07-27 01:02:28
Fransa: Tunus'ta hukukun egemenliğine saygı duyulmalı

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Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Tunus Cumhurbaşkanının pazar akşamı açıkladığı kararları not ettiği belirtildi.

"Fransa, Tunus'taki siyasi duruma dair gelişmeleri büyük bir dikkatle izliyor." ifadesini kullanılan açıklamada, hukukun egemenliğine saygı duyulmasını ve sağlık, ekonomi ve sosyal krize odaklanması gereken kurumların işlevlerinin bir an önce normal dönmesini istediği paylaşıldı.

Açıklamada, Fransa'nın ülkenin siyasi güçlerini şiddetten kaçınmaya ve ülkenin demokratik kazanımlarını korumaya çağırdığı ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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