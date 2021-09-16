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Fransa: 'Sırtımızdan vurulduk'

Fransa, Avustralya'nın denizaltı alımını iptal ederek, ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı inşa etme anlaşması hakkında, 'sırtımızdan vurulduk' yorumunu yaparken, Çin hükümet yetkilileri, üç ülkenin bölgesel barış ve istikrara ciddi şekilde zarar verdiğini söyledi.

1 Saat Önce
2021-09-16 18:19:10
Fransa: 'Sırtımızdan vurulduk'

France Info kanalına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Fransız Naval şirketinden 12 denizaltı alınmasını iptal edip ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı inşa etme konusunda anlaştıkları açıklamasına sert tepki gösterdi.

Kızgın olduğunu ve Avustralya'nın, müttefikliğe yakışmayan bir eylemde bulunduğunu belirten Le Drian, "Gerçekten sırtımızdan vurulduk. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurmuştuk ve bu güvene ihanet edildi." ifadelerini kullandı.

Le Drian, Avustralya ile müzakerelerin 2014'te başlayıp 2016'da bir anlaşmayla sona erdiğini hatırlatarak Avustralya ve ABD'den konuyla ilgili açıklama beklediklerini söyledi.

Aukus güvenlik ortaklığı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yayımladıkları ortak bildiride, üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "Aukus" adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurmuştu.

Bildiride, Avustralya Kraliyet Donanmasının nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için bu ülkenin destekleneceği belirtilmişti.

Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltıların, Hint-Pasifik'te istikrarı destekleyeceği ve bu ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarına katkı sunmak için kullanılacağı ifade edilmişti.

Anlaşma Çin'e karşı yapıldı

Bu ülkeler, anlaşmanın, Çin'in büyüyen bir askeri varlığa sahip olduğu Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını savunmak için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyor.

Çin'in artan etkisine karşı İngiltere'ye ait HMS Queen Elizabeth uçak gemisi, geçen hafta Hint-Pasifik bölgesine konuşlandırılmıştı.

AA-BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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