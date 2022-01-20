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Fransa Senatosu'ndan başörtüsünü yasaklayan değişikliğe onay

Fransa'da Senato, spor müsabakalarında başörtüsü takılmasının yasaklanması yönünde karara imza attı.

2 Saat Önce
2022-01-20 08:03:34
Fransa Senatosu'ndan başörtüsünü yasaklayan değişikliğe onay

Fransa'nın üst meclisinde, spor federasyonları tarafından düzenlenen etkinliklere ve yarışmalara katılmak için "göze çarpan dini semboller takmanın yasak olduğunu" belirten yasal değişiklik lehinde oy kullanıldı.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) üyelerince önerilen ve Fransız hükümetinin karşı çıktığı değişiklik, 143'e karşı 160 oyla kabul edildi.

Başörtüsünün "sporcuların güvenliğini riske atabileceği" ifade edilen metinde, açıkça “müsabakalarda başörtüsü takılmasının yasaklamak" istendiği belirtildi.

Teklif, Senato ve Ulusal Meclis üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından incelenecek. Bu da yasadaki değişiklik önerisinin iptal edilebileceği anlamına geliyor.

"Tüm vatandaşların dinlerini yaşamakta özgür olduğu" belirtilen metinde, "Dini sembollerin giyilmesi konusunda yasal bir belirsizlik var. Devletin kuralları net bir şekilde tanımlaması gerekiyor. Başörtüsü takmak açıkça yasak olmazsa, belirli dini sembolleri destekleyen kulüpleri görebiliriz" denildi.

Yasağın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için uygulanıp uygulanmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Olimpiyat organizasyon komitesi, AFP'nin yorum talebine cevap vermedi.

Fransa Ulusal Meclisi geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "dönüm noktası projelerinden" biri olarak nitelendirilen "Fransız değerlerine saygıyı teşvik etmek amacıyla camilerin, okulların ve spor kulüplerinin denetimini güçlendirecek bir yasa tasarısını" onaylamıştı.

Fransa'da halihazırda resmi maçlarda ve Futbol Federasyonu'nun düzenlediği müsabakalarda başörtüsü takmak yasak.

Kaynak: Euronews Türkçe .

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