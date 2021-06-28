DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sadık Gültekin'den ilk YKS yorumları…
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
ANALİZ: Afganistan-Türkistan hattında büyük oyun! Türkiye ne yapmalı?
Bisiklet Eğitmeni Gökçe Özkonuk
Artritin tedavisi var mı?
İkinci doz AstraZeneca aşısı oldu; hayatını kaybetti
Kahve tadında mısralar
Fransa Savunma Bakanlığı’nda silah kaçakçılığı skandalı
ANALİZ: Hassas, temkinli, ürkütücü... Çin'in Ortadoğu siyaseti
Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda kupa Sırbistan’ın
Bisiklet Eğitimleri Bursa'da
Gazeteci 'Miyop Çörçil'in Kadıköy'deki av kazası
Bangladeş’te bir binada patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Koca'dan ''aşı'' çağrısı
Lüksemburg Başbakanı Bettel koronavirüse yakalandı

Fransa Savunma Bakanlığı’nda silah kaçakçılığı skandalı

Fransa’da ocakta başlatılan silah kaçakçılığıyla ilgili bir davada Savunma Bakanlığı’nda şoförlük yapmış bir asker de yargılanıyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.06.2021 00:10:29
Fransa Savunma Bakanlığı’nda silah kaçakçılığı skandalı

Mediapart sitesinin araştırma haberine göre, ülkede ocakta ortaya çıkarılan silah kaçakçılığı ağıyla ilgili davada gözaltına alınan 2 askerden birinin Savunma Bakanı Florence Parly'nin şoförlüğünü yapan kişi olduğu ortaya çıktı.

Davada silah edinmek, bulundurmak ve başkalarına nakletmek ile suç örgütü üyesi olmakla suçlanan asker kökenli şoförün, silah kaçakçılığı skandalının ortaya çıkarılmasından 6 ay önce, Temmuz 2020'de bakanlığa girdiği, bazı seyahatlerinde Bakana eşlik ettiği öğrenildi.

Silah kaçakçılığına karışmış birinin Savunma Bakanlığı güvenlik soruşturmasından nasıl geçtiği sorgulanan haberde, ayrıca bakanlığın 2020 yazında stajyer ehliyeti olan bir askeri şoför olarak atamayı değerlendirdiği ancak bu karardan vazgeçildiği belirtildi.

Ocakta ortaya çıkarılan geniş silah kaçakçılığı ağının uyuşturucu kaçakçıları ile aşırı sağcı gruplara silah temin ettiği tespit edilmişti.

Düzenlenen operasyonda 200 silah ele geçirilmiş, gözaltına alınan 10 kişiden olan 2 askerin kaçakçılık ağının önemli unsurları olduğu bildirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş