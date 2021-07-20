Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vakalarda daha önce görülmemiş artış

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, son 24 saatte 18 bin yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini, bunun daha önceden görülmemiş bir artış olduğunu söyledi.