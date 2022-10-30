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Fransa: Rusya gıda krizini ağırlaştırıyor

Fransa, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya alarak gıda krizini ağırlaştırdığını ve tekrar tahıl anlaşmasını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

17 Dakika Önce
2022-10-30 17:28:50
Fransa: Rusya gıda krizini ağırlaştırıyor

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın tahıl sevkiyatı anlaşmasını askıya alarak "Ukrayna'ya karşı saldırganlığının neden olduğu küresel gıda krizini daha vahim hale getirdiğini" ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, "(Rusya'nın) Ciddi sonuçları olacak bu kararını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor." dedi.

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