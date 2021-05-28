Fransa polisinden milletvekiline sert müdahale

Çiftçilere desteğe giden muhalif senatör Joël Labbé ve milletvekili Bénédicte Taurine, polisin sert müdahalesine maruz kaldı. Milletvekili Taurine, polis tarafından sırtından sertçe itilerek yere düşürüldü.

Fransa'da polis, eylem yapan tarım işçilerine sert müdahalede bulundu. Çiftçilere desteğe giden muhalif senatör Joël Labbé ve milletvekili Bénédicte Taurine polisin sert müdahalesine maruz kaldı.

Fransız çiftçiler, hükümetin genel tarım politikasını protesto etmek için, başkent Paris'teki İş ve İşçi Bulma Kurumu binasına girdi.

Köylüler Konfederasyonu üyesi yaklaşık 200 çiftçiye, Avrupa Ekolojisi-Yeşiller Partisi'nden Senatör Joël Labbé ve Boyun Eğmeyen Fransa Partisi milletvekili Bénédicte Taurine de destek verdi.

Kalabalığa polis müdahalesi gecikmedi.

Polisten milletvekiline sert müdahale

Çiftçileri zorla dışarı çıkaran güvenlik güçleri, göstericileri göz yaşartıcı gazla etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Bu sırada milletvekili Taurine, üzerinde parlamento fuları taşımasına rağmen polis tarafından sırtından sertçe itilerek yere düşürüldü.

"Polisin bu tutumu kabul edilemez"

Senatör Labbé de çiftçilerin yanına gitmek istediği sırada polis engeliyle karşılaştı.

Görüntüler büyük tepki çekti.

Muhalefet partileri ve sosyal medya kullanıcıları, "Güvenliği sağlamakla görevli polisin bu tutumu kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.