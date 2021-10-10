Fransa'nın gizemli seri katilinin kimliği işte böyle çözüldü!

Fransa'da birçok cinayet ve tecavüz zanlısı olan gizemli seri katil Le Grêlé'nin kimliği, yıllar sonra yapılan DNA testi ile birlikte ortaya çıktı.

"Le Grêlé" olarak bilinen Fransız seri katilin, ölümünden kısa bir süre sonra vücudunda yapılan DNA testinin ardından eski polis memuru François Verove olduğu doğrulandı.

1986 ve 1994 yılları arasında, 1986'da 11 yaşındaki Cécile Bloch'unki de dahil olmak üzere Paris'te bir dizi cinayet ve tecavüz gerçekleşti. Bloch, 5 Mayıs'ta okula giderken yaşadığı apartmanın asansöründe saldırıya uğradı ve katili cansız bedeni bodrumda bir rulo halıya sararak atmadan önce bodrum katına inmeye zorlandı, burada cinsel saldırıya uğradı ve öldürüldü.

"ÇİÇEK BOZUĞU İZLİ ADAM"

Soruşturma sırasında, birkaç tanık, Cécile okula gitmeden önce 25-30 yaşlarında bir adamın binada bir saat kadar gizlendiğini anlattı. Cécile'nin üvey kardeşi Luc, asansörde gördüğü bir adamı uzun boylu ve sivilce veya çiçek hastalığı izleriyle kaplı olarak tanımladı ve bu da takma adının "Le Grêlé" veya "çiçek bozuğu izli adam" olmasına yol açtı.

"Le Grêlé" bir dizi suçta şüpheli olarak kabul edilse de, yakalanması oldukça zordu ve dava onlarca yıl içerisinde soğudu. Ancak, bu yılın Eylül ayında, bir soruşturma sulh hakimi, soruşturmanın tek bir alanına odaklanmasına karar verdi: 14 yaşındaki ve 16 yaşındaki bir kızın da dahil olduğu birçok tecavüz sırasında, adam kurbanlara kendisinin bir polis memuru olduğunu söylemişti. Yargıç, suçların işlendiği tarihte Paris'te görev yapan 750 polise mektup göndererek, bir eşleşme bulma umuduyla DNA testine katılmalarını istedi.

Polis olmadan önce yıllarca jandarma olarak görev yapan 59 yaşındaki François Verove, 24 Eylül'de mektuplardan birini aldı, ancak numune vermek için randevusuna gelmedi. Üç gün sonra karısı onun kayıp olduğunu bildirdi.

Cesedi geçtiğimiz Çarşamba günü Montpellier yakınlarındaki bir dairede şüpheli bir intihardan ölmüş olarak bulundu. Vücudunun yanında Le Grêlé'nin suçlarını itiraf eden bir not bulunuyordu. Ondan alınan DNA örneklerinin ardından, gerçekte sayıların daha yüksek olması muhtemel olsa da, dört cinayet ve altı tecavüzle bağlantılı olduğu belirlenebildi.

Kurbanların ailelerini temsil eden bir avukat olan Didier Saban, BBC News'e verdiği demeçte, "Le Grêlé'nin işlediği tüm suçları asla bilemeyeceğiz" dedi. Verove'nin vücudundan alınan DNA, 1994'te 19 yaşındaki Karine Leroy'un öldürülmesi, 38 yaşındaki Gilles Politi ve 21 yaşındaki çocuk bakıcısı Müeller Irmgard'ın işkence edilip öldürülmesi de dahil olmak üzere birçok davayla eşleşti.

Müfettişler, Verove'nin bir polis memuru olarak konumunu kurbanları cezbetmek için kullandığına inanırken, saldırılar sırasında muhtemelen askeri veya polis eğitiminden öğrendiği kısıtlama tekniklerini kullandığını tahmin ediyor.

İtirafın tam içeriği ise kamuoyuna açıklanmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.