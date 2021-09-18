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Fransa'nın geri çağırdığı büyükelçi: Avustralya'nın diplomasisi beceriksiz

Ülkesi tarafından geri çağrılan Fransa'nın Canberra Büyükelçisi Jean-Pierre Thebault, Avustralya'dan ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2021-09-18 15:56:05
Fransa'nın geri çağırdığı büyükelçi: Avustralya'nın diplomasisi beceriksiz

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre Fransa'nın Canberra Büyükelçisi Thebault, ülkesine hareketinden önce büyükelçilik önünde, Avustralya ile Fransa arasındaki denizaltı yapımı anlaşmasının iptalinin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Avustralya'dan ayrıldığı için çok üzgün olduğunu ifade eden ancak bu ülkenin Fransa'ya yönelik tutumunun "arkadan bıçaklama" olduğu yorumunu yapan Thebault, "Bence bu çok büyük hata, ortaklığın çok kötü şekilde ele alınması çünkü bu bir sözleşme değildi. Güvene, karşılıklı anlayışa ve samimiyete dayalı olması gereken bir ortaklıktı." dedi.

Fransa ve Avustralya halkları arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu ve öyle kalacağını vurgulayan Thebault, Avustralya'nın diplomasisinin "beceriksiz, yetersiz ve Avustralya'ya aykırı" olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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