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Fransa, Manş Denizi'nde bir Rus gemisine el koydu

Rusya yaptırım kararları sonrası ilk şokunu yaşadı. Ukrayna'nın işgal edilmesinden dolayı yeni uygulamaya konulan ticari yaptırımları ihlal ettiği şüphesiyle, Manş Denizi'nde otomobil taşıyan bir Rus kargo gemisine Fransa tarafından el konuldu.

17 Dakika Önce
2022-02-26 16:54:55
Fransa, Manş Denizi'nde bir Rus gemisine el koydu

Rusya'ya yönelik yeni devree alınan yaptırımlar sonucu ilk flaş operasyon gerçekleşti.

Reuters'a konuşan konuşan üst düzey bir yetkili, Ukrayna saldırısı sebebiyle uygulamaya konulan ticari yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle, Manş Denizi'nde bir Rus kargo gemisine Fransız deniz polisi tarafından el konulduğunu söyledi.

Geminin Fransız limanı Boulogne-sur-Mer'e yönlendirildiği ve kargosunun gümrük yetkilileri tarafından incelendiği açıklandı.

Fransa Donanması, Manş Denizi'nde St. Petersburg limanına gitmekte olan bir Rus kargo gemisini durdurdu. Fransız yetkililerin BBC'ye verdiği bilgiye göre donanma, yeni AB yaptırımları nedeniyle böylesi bir müdahale yaptı.

El konulan Rus gemisinin harita üzerindeki konumu paylaşıldı.

Bir yetkili “127 metre uzunluğundaki Baltic Leader adlı otomobil taşıyan gemi dün gece durdurulduktan sonra Fransa'nın kuzeyindeki Boulogne-Sur-Mer limanına götürüldü” dedi ve ekledi: Fransa Denizcilik Bölgesi'nden Kaptan Veronique Magnin, St. Petersburg'a gitmekte olan arabaları taşıyan kargo gemisinin "yaptırımların hedef aldığı Ruslarla bağlantılı olduğundan şiddetle şüphelenildiğini" söyledi. .

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