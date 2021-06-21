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Fransa, Libya Cumhurbaşkanlığı uçağını serbest bıraktı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 7 yıldır Fransa tarafından tutulan Airbus A340 Cumhurbaşkanlığı uçağının ülkeye geldiğini duyurdu.

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21.06.2021 08:22:54
Fransa, Libya Cumhurbaşkanlığı uçağını serbest bıraktı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 7 yıldır Fransa tarafından tutulan Airbus A340 Cumhurbaşkanlığı uçağının ülkeye geldiğini duyurdu.

Başkent Trablus'un Mitika Havalimanı'nda uçağın gelişini karşılayan Dibeybe, konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Uçağın ülkeye geri gelmesinin, Libya'nın istikrarının, güvenliğinin, servetinin ve egemenliğinin yeniden geri gelişi anlamına geldiğini söyleyen Dibeybe, "Bu, Libya halkının uçağıdır. Cumhurbaşkanlığı A340 uçağı 2014 yılından bu yana Fransa'da teknik ve mali gerekçelerle zorla tutuluyordu." dedi.

Açıklamasında, "Uçağın önemine binaen geri getirilmesi için gerekli mali işlemleri yerine getirdik. Bu uçak tarihi değerinin yanı sıra Libya'nın egemenliği için oldukça önemlidir." diyen Dibeybe, uçağın ne şekilde kullanılacağına Libya halkının karar vereceğini belirtti.

Dibeybe, yurt dışında Libya'ya ait 12 uçağın bulunduğunu ve yurt dışında kullanılan bu uçakların tamamının ülkeye geri getirileceğini vurguladı.

Ayrıca yurt dışında bulunan iki savaş uçağının da geri alınacağını kaydeden Dibeybe, açıklamasında savaş uçakların hangi ülkede tutulduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Fransa'dan getirilen Airbus A340 Cumhurbaşkanlığı uçağı, eski Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi tarafından kullanılıyordu. Söz konusu uçak bakım ve onarım çalışmaları için 2014 yılında Fransa'ya yollanmıştı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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