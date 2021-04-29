DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanunda, emekliye ve çek borçlularına da müjde
Güngör: ‘Bodrum varyantına hazır mıyız?’
Tam kapanmada İstanbul kart aylık süreleri uzatılacak mı? Aylık mavi kart tarihi uzatılacak mı?
Milyonlarca fatura sahibini ilgilendiriyor; ‘güvence bedeli’ düzenlemesi
Ünlü sunucu Oprah Winfrey geçmişini anlattı: Sırtım kamçıdan kan içindeydi
Kripto para transferinde yeni kriter
Libya Başbakanı Dibeybe: Savaş fitilini tekrar ateşlemeye çalışanlar var
İşten çıkarma yasağının uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Filistinli gruplar, Devlet Başkanı Abbas'ın seçimlerin ertelenmesi kararına itiraz etti
İsrail'de sahne çöktü: 38 ölü, 50 yaralı
Gana'da 308 kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti
100 bin aileye tam kapanma destek paketi
Çocukların düşü Bursa'nın gülüşü
Sadakataşı Tanzanya'da Ramazan sevinci yaşattı
Katar Emiri Temim ile Suudi Arabistan Devlet Bakanı görüştü

İSTANBUL

20:06:00

İftar vakti

BURSA

20:04

04:22
20:04
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:49

04:07
19:49
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:32

03:52
19:32
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:15

03:34
19:15
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:01

03:33
19:01
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:06:00

İftar vakti

ANKARA

19:49

04:07
SAHUR
19:49
İFTAR

ERZURUM

19:15

03:34
SAHUR
19:15
İFTAR

Fransa Kovid-19 kısıtlamalarını 4 aşamada kaldırmaya hazırlanıyor

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını 3 Mayıs'tan itibaren 4 aşamada kaldırmayı planlıyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
29.04.2021 22:51:39
Fransa Kovid-19 kısıtlamalarını 4 aşamada kaldırmaya hazırlanıyor

Ulusal basında yer alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un planına göre, ülkede 4 haftadır yürürlükte olan sıkı kısıtlamaların 30 Haziran'a kadar 4 aşamada tamamen kaldırılması hedefleniyor.

Her bölgedeki sağlık durumuna göre kısıtlama kaldırma aşamalarının ertelenebileceği belirtilen planda, 3 Mayıs'tan itibaren gündüz seyahat kısıtlamaları ve bölgeler arası seyahat yasağı kaldırılacak, liseler ve kolejler yarı zamanlı açılacak.

Plana göre, 19 Mayıs'ta gece sokağa çıkma yasağı 19.00'dan 21.00'e çekilecek, sinema ve dükkanlar açılacak.

Gece kulüpleri ikinci bir emre kadar kapalı kalacak

Haziranda ise 21.00 olan gece sokağa çıkma yasağı 23.00'e çekilecek, restoranların kapalı mekanda hizmetine izin verilecek ve spor salonları açılacak.

Mekanların üstü açık alanlarında masalarda en fazla 6 kişi bir arada oturabilecek, dışarda da 10'dan fazla kişinin bir arada toplanması yasak olacak.

Her şey yolunda giderse son aşamaya 30 Haziran'da geçilecek, sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılacak. Aşı karnesi uygulaması sayesinde 1000'den fazla kişinin katılabileceği etkinliklere izin verilecek.

Gece kulüpleri ise ikinci bir emre kadar kapalı kalacak.​​​​​​​​​​​​​​

Ülkede Kovid-19 vakalarında son durum

Fransa Halk Sağlığı Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre, 324 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 103 bin 947'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 31 bin 539 artışla 5 milyon 565 bin 852'ye yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 879'u yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 911 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1704 artışla 336 bin 281'e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 14 milyon 874 bin 991'e çıktı, bunlardan 6 milyon 61 bin 920'sine ikinci doz uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan