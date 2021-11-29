Fransa, İngiltere'ye krizin çözümü için 10 Aralık'a kadar süre verdi

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere'nin balıkçılık krizine ilişkin 10 Aralık'a kadar sürdürecekleri müzakerelerde çözüm bulması gerektiğini bildirdi.

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, France Inter radyosunda İngiltere ile aralarındaki balıkçılık krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu konuda AB'nin de artık harekete geçtiğini ifade eden Beaune, İngiltere'nin bu sorunun çözümünde çok yavaş hareket ettiğini söyledi.

Beanue, İngiltere'yi, Fransız balıkçılara lisans vermek için Brexit anlaşmasında istenilmeyen belgeler talep etmekle suçladı.

Fransa ve AB'nin, bu sorunun çözümü için 10 Aralık'a kadar İngiltere ile müzakereleri sürdüreceğini ifade eden Beaune, bu tarihe kadar çözüm bulunmaması halinde müzakereleri durduracaklarını kaydetti.

Beaune, AB ile bunu İngiltere'ye bildirdiklerini ve "top onlarda" olduğunu söyledi.

Fransa ve İngiltere arasında yaklaşık 11 aydır devam eden balıkçılık hak ve kotalarına ilişkin anlaşmazlık, her iki ülkenin liderlerinin söylemlerini giderek sertleştirmesiyle büyüyor.

Beaune, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, İngiltere ile yapılan görüşmelerde balıkçılık krizinde bir çözüm bulunmaması halinde planladıkları misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini söylemişti.

Paris yönetimi, İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünleri gümrükte sistematik olarak kontrol etmek, deniz ürünlerinin ithalini yasaklamak ve İngiliz gemilerinin birkaçı dışında ülkedeki tüm limanlara erişimini engellemekle tehdit etmişti.

- Balıkçılık sorunu

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor.

Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan Ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.