Fransa için tehlike çanları çalmaya devam ediyor

Tunus’un birinci ticari partneri unvanını kaybeden Paris, artık hiç bir Arap Mağribi ülkesinin ticari ilişki listesinde ilk sırada değil.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Yüz yılı aşkın bir süre Fransa'nın sömürgesi olarak var olan Kuzey Batı Afrika'da denge değişiyor… İtalya, ilk kezbu yıl itibariyle Tunus'un birinci ticaret partneri olarak Fransa'yı bu konumdan çıkardı.

Fransa, Tunus'un birinci ticari ortağı unvanını kaybetmesiyle artık -Moritanya'dan Libya'ya kadar olan Kuzey Batı Afrika'yı kapsayan 5 ülkeden oluşan-Arap Mağribi'ndeki hiçbir ülkenin ilk ticari ortağı değil.

“İtalya sadece ilk değil, aynı zamanda Fransa'dan önde”

İtalya, yayınladığı bir raporda, Kuzey Afrika ülkelerinin ilk geleneksel ortağı olan Fransa'nın yerini alarak 2022'nin ilk yarısında Tunus'un birinci ticaret ortağı olduğunu duyurdu. İtalyan Dış Ticaret Ajansı'ndan yapılan açıklamada “Tunus Ulusal İstatistik Enstitüsü, tarafından onaylanan veriler, İtalya'nın sadece Tunus'un ilk tedarikçisi değil, aynı zamanda Fransa'dan önceki ilk ortak ülke olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verildi. İtalya'nın bu konumunu yıl sonuna kadar koruması bekleniyor.

“Azalan Fransız etkisinin boyutunu gösteriyor”

Gelişmeyi değerlendiren el-Kuds el-Arabi gazetesi gelişmeyi “Bu, Fas ve Cezayir gibi ülkelerle yaşanan çetin krizlerin daha da kötüleştirdiği, bölgedeki Fransız etkisinin azalmasının boyutunu yansıtan gerçek bir dönüm noktasıdır” ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

Fransa, Cezayir ile ticari ilişkilerde yıllar önce birinciliği kaybetmiş; Cezayir'in ekonomisini çeşitlendirme kararı ve Türkiye ve Çin gibi ülkelere açılması nedeniyle, Cezayir'deki üstünlüğünü koruyamamıştı. Moritanya ve Fas'ın ticari ilişkilerinde de uzun yıllar birinci olan Paris, bu ülkelerdeki birinciliğini de geçtiğimiz yıllarda İspanya'ya kaptırmıştı. Fransa'nın ticari ilişkilerde bu zamana kadar birincil ilişkide olmadığı tek Mağrip ülkesi ise Libya oldu.

Fransa, Emanuel Macron döneminde ekonomiden askeri alanlara kadar pek çok alanda gerileme yaşarken, Macron geçtiğimiz hafta Paris'in eski sömürgesi olan Mali, Benin, Gine Bissau gibi ülkeleri ziyaret etmişti. .