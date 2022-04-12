Fransa harekete geçti! Ukrayna'ya askeri ekip gönderildi

Fransa, Rusya'nın Ukrayna'da 'savaş suçu' işlediğine ilişkin kanıt bulmak için söz konusu ülkeye adli tıp uzmanlarının da aralarında bulunduğu askeri ekip yolladığını açıkladı.

Fransa, Rusya'nın "savaş suçu" işlediğine kanıt aramak için Ukrayna'ya askeri ekip gönderdi.

Fransa ulusal basındaki haberlere göre, Fransa İçişleri ve Adalet bakanlıklarından yapılan açıklamada, başkent Kiev bölgesi çevresinde sivillerin öldürülmesinin ardından "savaş suçu" teşkil eden eylemlerin cezasız kalmasını önlemek amacıyla Ukrayna'ya ekip gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, iki adli tıp doktoru ve Ulusal Jandarma Suç Araştırma Enstitüsünden (IRCGN) suç mahalli ve teşhis uzmanı 15 jandarmadan oluşan ekibin, Ukraynalı ve uluslararası yetkililere katliamların araştırılmasında somut destek sağlama ve kanıt belirleyerek toplama konusunda yardımcı olacağı kaydedildi.

DNA toplama ve parmak izi belirleme konusunda uzman ekibin tetkik ve teşhis sistemi kuracağı ifade edilen açıklamada, ekibin Ukraynalı yetkililerle mutabakat içerisinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin soruşturmasına da katkıda bulunabileceği duyuruldu

Fransa'nın Kiev Büyükelçisi Etienne de Poncins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Lviv kentine ulaşan ekibi karşılamaktan gurur duyduğunu, Fransa'nın bu tür bir yardımda bulunan ilk ülke olduğunu ve ekibin hemen işe koyulacağını kaydetti.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: TARAFSIZ SORUŞTURMA YÜRÜTEMEZLER

Rusya Savunma Bakanlığı ise Fransa'nın Ukrayna'ya ekip göndermesine tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılana açıklamada Fransız ekibin "tarafsız bir soruşturma yürütemeyeceğini" savunuldu. .