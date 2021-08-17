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TIMETURK / DÜNYA / ''Fransa, eski Afgan çalışanlarını yüz üstü bıraktı''

''Fransa, eski Afgan çalışanlarını yüz üstü bıraktı''

Fransa’nın önceki yıllarda Afganistan’da Fransız ordusu için çalışan 80’e yakın Afgan'ı, Afganistan’da yüz üstü bıraktığı iddia edildi.

2 Saat Önce
2021-08-17 14:55:40
''Fransa, eski Afgan çalışanlarını yüz üstü bıraktı''

Fransız Ordusunun Eski Çalışanları Derneği Başkanı Adel Abdul Raziq, Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, Fransız ordusunun eski Afgan çalışanlarını terk ettiğini söyledi.

“Taliban, Kabil'e döndüğünden bu yana Fransız ordusunun Afgan yardımcıları endişeli, evlerinde kapıları kilitli halde bekliyorlar, ailelerinin ve kendilerinin hayatını kurtarmak istiyorlar.” ifadesini kullanan Abdul Raziq, Fransız ordusunun 80 kadar Afgan çalışanının vize beklediğini belirtti.

Abdul Raziq, Fransız devletine vize bekleyen eski Afgan çalışanları için devreye girme çağrısında bulundu

France Inter'in haberine göre de Fransız ordusunun eski Afgan çalışanlarından Kabil'de kalan Muhammed Ajan, eşi ve 2 çocuğuyla evinde beklediğini kaydetti.

Ordu için 2011-2012'de tercümanlık yaptığını aktaran Ajan, 5 vize talebinin de geri çevrildiğini dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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