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Fransa, 'devletin istikrarsızlaştırılmasına' karşı ajans kuracak

Fransa'nın 'devleti istikrarsızlaştırmayı' amaçlayan yurt dışı kaynaklı bilgi manipülasyonlarına karşı mücadele için ajans kuracağı bildirildi.

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Google News - Timeturk
02.06.2021 22:56:56
Fransa, 'devletin istikrarsızlaştırılmasına' karşı ajans kuracak

Başbakanlığa bağlı Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Stephane Bouillon, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, kurulacak ajansın eylül ayında faaliyetlerine başlayacağını ve yaklaşık 60 kişinin açık kaynaklar üzerinde çalışacağını belirtti.

Bu ajansın "devleti istikrarsızlaştırmak" için yurt dışı kaynaklı bilgi manipülasyonlarına karşı mücadele etmeyi hedeflediğini ifade eden Bouillon, yurt dışından Fransa'ya yönelik internet ortamında yapılan saldırıların tespit edileceğini aktardı.

Bouillon, bu ajansta istihbarat çalışmasının söz konusu olmayacağını, yabancı ülke veya kurum tarafından "devleti istikrarsızlaştırmayı" amaçlayan girişimler üzerinde çalışılacağını kaydetti.

Özellikle seçimlerde dikkatli olacaklarını ifade eden Bouillon, Fransa'nın gelecek yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlandığını, daha önce ülkede veya ABD'de seçimlere müdahale girişimlerinin yaşandığını dile getirdi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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