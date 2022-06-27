Fransa’dan Türkiye’ye İsveç ve Finlandiya çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda seçim yapması gerektiği ifade edildi.

Fransız basınına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ”NATO ile ilgili sorumlulukları karşısında seçimini yapmak Türkiye'ye kalmış. İttifakı güçlendirmek mi istiyor yoksa ona karşı mı? Bu da onun bir NATO üyesi olarak davranışlarıyla ilgili soruları beraberinde gündeme getirecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi olduğunu söyleyen Colonna, “Finlandiya ve İsveç tarihi bir seçim yaptı. Her iki ülkenin de NATO'da olması Avrupa'daki güvenliğimiz için bir artı olacak. Bu iki ülke, Türkiye ile müzakerelerde çaba gösteriyor.” ifadesini kullandı.