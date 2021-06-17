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Fransa'dan 'Türkiye' kararı

Fransa, Türkiye'yi Covid-19 salgınında seyahat kısıtlaması getirilen 'kırmızı ülkeler' listesinden çıkardı. Bu kararla, Türkiye'den Fransa'ya gidecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalktı.

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Google News - Timeturk
17.06.2021 12:43:54
Fransa'dan 'Türkiye' kararı

Fransa, Türkiye'yi Covid-19 salgınında seyahat kısıtlaması getirilen "kırmızı ülkeler" listesinden çıkardı. Bu kararla, Türkiye'den Fransa'ya gidecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalktı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağladıkları bilgiler sonucunda Türkiye'nin, Fransa'nın seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızdan turuncuya geçtiğini bildirdi.

Onaner, "Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim" değerlendirmesinde bulundu.

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Turuncu listede yer alan ülkelerden Fransa'ya gelmek isteyen ve Covid-19 aşısı vurulan kişiler, ülkeye giriş için zorunlu sebep belirtmesine gerek bulunmuyor ancak negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor. Kişi aşılanmadıysa Fransa'ya girişte zorunlu seyahat sebeplerinden birisinin belirtilmesi, negatif test sonucunu ibraz etmesi ve kendini 7 gün izole etmesi gerecek.

Kırmızı listede bulunan ülkelerden yolcular ancak zorunlu hallerde Fransa'ya giriş yapabiliyor. Yolcuların ülkeye girişlerinde negatif Covid-19 testini ibraz etmesi ve aşı vurulmadıysa zorunlu olarak 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

Fransa'da BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları uygulanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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