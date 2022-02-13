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Fransa’dan ‘o bölgede’ askeri operasyon: 40 ölü

Fransa ordusu, Burkina Faso’da ortak düzenlediği askeri operasyonda Benin’deki milli parka düzenlenen saldırıdan sorumlu terörist grubun 40 üyesinin öldürüldüğü açıklandı.

3 Saat Önce
2022-02-13 11:53:58
Fransa’dan ‘o bölgede’ askeri operasyon: 40 ölü

Fransa ordusu, Afrika ülkesi Burkina Faso'da ortak bir askeri operasyon düzenlediğini duyurdu.

Fransa ordusu tarafından yapılan açıklamada, Benin'deki milli parka düzenlenen saldırıdan sorumlu terörist grubun 40 üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

Burkina Faso ordusuyla yapılan ortak operasyonda, komşu ülke Benin'de faaliyet gösteren terörist grubun hedef alındığını belirten Fransız ordusu, İHA ile yapılan operasyonda 10 teröristin öldürüldüğünü, savaş uçaklarıyla yapılan saldırılarda da en az 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

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8 Şubat tarihinde, Benin, Nijer ve Burkina Faso'nun ortak sınırında yer alan ve 3 ülke tarafından yönetilen W Milli Parkı'nın Benin tarafına düzenlenen saldırıda 1'i Fransız 9 kişi hayatını kaybetmişti. .

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