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Fransa’dan Mısır'a 4.5 milyar dolarlık uçak satışı

Mısır Savunma Bakanlığı, Fransa'nın Kahire'ye 30 adet Rafale tipi savaş uçağı satacağını açıkladı.

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Google News - Timeturk
04.05.2021 01:53:19
Fransa’dan Mısır'a 4.5 milyar dolarlık uçak satışı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yılın aralık ayında yaptığı açıklamada, Kahire'nin bölgede terörle mücadele kabiliyetini zayıflatmak istemedikleri gerekçesiyle Mısır'a silah satışlarında 'insan hakları' kıstasını gözetmeyeceklerini bildirmişti.

Reuters ajansına konuşan Fransız hükümetinden bir kaynak, Paris'in Kahire'ye 30 adet Rafale tipi savaş uçağı satacağı yönünde yayılan bilgiye ilişkin "Mısır ile gerçekten çok ileri görüşmeler yapıldı ve duyurular çok yakında yapılabilir" yorumunu yaptı. Kaynak, daha fazla ayrıntı vermedi.

Mısır Savunma Bakanlığı ise, bilgiyi doğrulayarak bakanlık ile 'Fransız Dassault Aviation' şirketi arasında bir tedarik sözleşmesi imzalandığı bilgisini paylaştı.

Sözleşmenin değerinin ise 4.5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Daha önce gizli belgelere atıfta bulunan Fransız medyası, nisan ayı sonunda taraflar arasında bir anlaşma imzalandığını, salı günü Mısır'dan bir heyetin Paris'i ziyaret edebileceği ve anlaşmanın imzalanabileceğini bildirmişti.

Reuters'a göre, Mısır ile yapılan anlaşma ayrıca füze tedarikçisi MBDA ve ekipman tedarikçisi Safran Electronics & Defense ile 200 milyon euro değerinde sözleşmeleri de kapsıyor.

Fransa'nın maliye, dışişleri ve silahlı kuvvetler bakanlıkları konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan