Fransa’dan kritik karar: Rusların girmesi yasaklandı!

Fransa Savunma Bakanlığı Rusya vatandaşlarının Vincennes Şatosu'na girişini yasakladığı iddia edildi.

Fransız haber ajansı AFP, Rusya vatandaşlarına yönelik yasağın Paris'in doğusunda 14. yüzyılda inşa edilen kraliyet sarayı Vincennes Şatosu'nda Fransa Savunma Bakanlığı'nın arşivi konumundaki Savunma Tarih Hizmetleri bulunmasından kaynaklandığını duyurdu.

AFP'ye konuşan bir kaynak, Fransa Savunma Bakanlığı'nın tarihi bölge de dahil olmak üzere tüm askeri tesislere Rusların erişimini kısıtlayan bir iç yönerge yayımladığını söyledi.

AFP, iki Rus kadının temmuz ayı sonlarında şatoya girmesine izin verilmemesi haberini takip ederek yasağı ortaya çıkardı. Kadınlardan biri, gazeteci olduğunu ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle 5 ay önce ülkesini terk ettiğini belirterek, bekçilerin pasaportlarını kontrol ettikten sonra kendilerine uyrukları nedeniyle şatoya giremeyeceklerini söylediğini aktardı.

Savunma Bakanlığı kaynağı ise arşivi ziyaret etmek isteyen gazetecilerin yine de özel izin için başvurabilecekleri yönünde konuştu.

ZİYARETÇİLERE KİMLİK GÖSTERME ZORUNLULUĞU

AFP, kısıtlamanın, popüler turistik cazibe merkezi olan tarihi miras niteliğindeki şatonun tamamı için mi yoksa sadece arşivi barındıran kısım için mi geçerli olduğunu belirtmedi.

Savunma Tarihi Hizmetleri web sitesinde, müze ziyaretçilerinin 'mevcut uluslararası bağlam ve yürürlükteki güvenlik önlemleri nedeniyle' kimlik göstermelerinin zorunlu olduğu uyarısına yer verildi.