Fransa’dan İsrail'e değil Filistin'e kınama

Fransa hükümeti, Kudüs'te devam eden 'şiddet olayları ve çatışmalar'dan endişe duyduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kudüs'te günlerdir devam eden ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan "çatışma ve şiddet olayları"ndan ciddi endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, olayların tırmanmasına neden olacak tüm eylemlerin durdurulması gerektiği ifade edildi.

Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'nde insanların zorla evlerinden uzaklaştırılmalarından Fransa'nın derin endişe duyduğu kaydedilen açıklamada, "Tehditler, sömürge politikaları kapsamında ve uluslararası hukuka aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

İSRAİL ŞİDDETİ KINANMADI

Açıklamada, "Fransa, dün gece İsrail topraklarına Gazze Şeridi'nden yapılan ve uluslararası hukuku ihlal eden füze saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail şiddetinin kınandığına dair bir ifadenin yer almadığı açıklamada, tüm tarafların itidalli davranması istenirken, provokasyonlardan kaçınılması talep edildi.

Açıklamada, Fransa'nın kentte tarihi statükonun korunmasına bağlılığını yinelediği aktarılarak, tüm şiddet ve nefret çağrıları ile provokatif açıklamaların kabul edilemez olduğu ve hemen son bulması gerektiği vurgulandı.

KUDÜS'TEKİ GERGİNLİK

Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorla evlerinden edilmesi tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor.

Fanatik Yahudilerin "Kudüs günü" kapsamında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi planlaması üzerine binlerce Filistinli, sabah namazından itibaren Harem-i Şerif'te nöbet tutmuştu.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'yı basarak nöbet tutan Filistinlilere, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.