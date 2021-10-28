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Fransa'dan İngiltere'ye tehdit: Güç dilini konuşmalıyız çünkü İngiliz hükümeti bundan anlıyor
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Fransa'dan İngiltere'ye tehdit: Güç dilini konuşmalıyız çünkü İngiliz hükümeti bundan anlıyor

Fransa ile İngiltere arasında tanıyor yükseliyor. Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Beaune, devam eden balıkçı sorununa dair konuştu. İngiliz hükümetinin sadece 'güç dilinden' anladığını söyledi.

1 Saat Önce
2021-10-28 16:02:24
Fransa'dan İngiltere'ye tehdit: Güç dilini konuşmalıyız çünkü İngiliz hükümeti bundan anlıyor

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, CNews televizyon kanalında yaptığı açıklamada, İngiliz gemilerinin birkaçı dışında, ülkedeki tüm limanlara erişimin mümkün olmayacağını söyledi.

İngiltere'den gelen veya oraya giden İngiliz tırların ve gemilerin sistematik olarak kontrol edileceğini ifade eden Beaune, gemilerin kontrollerinin dün gece başladığını söyledi.

Beaune, bu konuda hoşgörü göstermeyeceklerini vurguladı.

Kurallara uymayan bir "ortakla" güven ortamında olamayacaklarını ifade eden Beaune, "Şimdi güç dilini konuşmalıyız çünkü korkarım ki İngiliz hükümeti sadece bundan anlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Balıkçı sorunu

Fransız Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, dün yaptığı açıklamada, devam eden balıkçı sorunu nedeniyle 2 Kasım itibarıyla İngiltere'ye karşı misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini belirtmişti.

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.

Bölgeye donanma gönderildi

Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adadaki limanı ablukaya almıştı.

İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.

Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine, donanma gemileri karşılıklı geri çağrılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin, Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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